Алексей Орлов рассказал, будет ли в Дегтярске оперный театр

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о формировании единого транспортного каркаса для мегаполиса и его городов-спутников. По его словам, власти работают над развитием транспортной доступности между территориями агломерации, и вскоре это позволит жителям городов-спутников без особых трудностей посещать театры и стадионы в столице округа.

«Формируется масштабный проект, который мы называем «наземное метро», мы реализуем его вместе со Свердловской железной дорогой. По сути, формируется транспортный каркас агломерации. Нет смысла, наверное, строить в Дегтярске театр оперы и балета, если можно за достаточно короткое время воспользоваться городской электричкой, максимум с одной пересадкой доехать до Екатеринбурга, воспользоваться всеми услугами высочайшего класса, которые обеспечивают наши учреждения культуры, и вернуться домой», – заявил Алексей Орлов на заседании городской думы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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