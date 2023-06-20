В лесах Урала досрочно появились маслята, сыроежки, подберезовики и белые

В лесах Свердловской области появился первый большой урожай съедобных грибов. Сыроежки, маслята, белые грибы и подберезовики встречаются в основном на юге Среднего Урала, а также на юго-западе и в центральных районах.

Столь ранний урожай съедобных грибов, безусловно, нетипичен для Среднего Урала. Обычно они появляются в начале июля. В этом году привычный природный цикл был нарушен: в мае в Свердловской области было очень тепло, а в июне начались дожди. Это и вызвало слишком раннее появление первого слоя грибов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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