С 1 августа в Екатеринбурге отменят трамвайные маршруты 9, 12, 16 и 33

Важная новость для пользователей общественного транспорта города Екатеринбурга. Как сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Алексей Бубнов, изменения будут введены с 1 августа 2023 года. В частности, маршруты под номерами 8 и 22, а также 14 и 25 – будут объединены.

Маршруты трамваев под номерами 16, 9, 12 и 33 – будут отменены.

Екатеринбург, Елена Васильева

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