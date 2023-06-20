Бубнов о нехватке водителей автобусов: все решает рост зарплат

Мэрия Екатеринбурга будет изучать решение вопроса с нехваткой водителей для общественного транспорта по примерам городов-соседей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал профильный вице-мэр Алексей Бубнов. В частности, на острый дефицит автобусов по утрам жалуются жители Академического. В часы пиковых нагрузок из района выбраться бывает очень проблематично – мест в автобусах для всех просто не хватает. На линиях работают маловместительные и морально устаревшие ПАЗы, вместо больших автобусов. Сейчас, с перекрытием выездов и въездов в Академический в связи с прокладкой трамвайной линии ситуация с ОТ еще более усложнилась.

«Мы видим проблему – и нехватку водителей. Будем смотреть опыт других городов, таких как Пермь, Челябинск. Проблема решается увеличением заработной платы, причем кардинально. Рассчитываем, что будет продолжаться рост зарплат, и ситуация с водительским составом будет улучшаться», – отметил Бубнов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»