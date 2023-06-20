На Урале появился уникальный микроскоп для операций на мозге (ФОТО)

В екатеринбургской больнице № 40 сегодня впервые провели операцию с использованием нового микроскопа для нейрохирургии – он точнее, дает более четкую картинку и позволяет хирургу видеть лучше. Новый цейсовский аппарат опробовали на операции по капсулированию аневризмы – грозной патологии, которая в любой момент может убить человека, если не предпринять меры.

Операцию проводил главный нейрохирург УрФО, зам главного врача ГКБ № 40 Владимир Колотвинов. «Замечательный микроскоп, отличная оптика, великолепное освещение, есть интересные опции – встроенный эндоскоп, который позволяет визуализировать зоны не в прямой видимости. Кроме того, он позволяет провести ангиографию прямо во время операции. Сначала мы выполнили ангиографическое исследование, затем выключаем аневризму – и снова сделали ангиограмму, убедившись, что аневризма выключена, поскольку сделать это бывает не так-то просто», – прокомментировал Колотвинов.

Говоря простым языком, аневризма – это перерастянутая стенка сосуда, которая может лопнуть в любой момент. Если повреждается артерия в головном мозге, то кровоизлияние может быть летальным. Поэтому если аневризму находят, то это становится показанием к скорейшей операции по «выключению» ее из кровотока. В год в Свердловской области нейрохирурги проводят около 250 операций, связанных с аневризмой. Этим занимаются медики областной клинической больницы и городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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