74 свердловчанина попали в больницу с диагнозом «клещевой энцефалит»

Почти 17 тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала сезона. Среди них – более 3 тысяч детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 74 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 216 человек. В лабораториях исследовано 14 тысяч особей клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 1,14% случаях, лайм-боррелиоз – в 45,5%, моноцитарный эрлихиоз – в 2,5%, гранулоцитарный анаплазмоз – в 0,9%.

Установившая на Урале холодная погода помогла снизить опасность клещей. Количество пострадавших в этом году оказалось в 1,85 раза ниже, чем за аналогичный период 2022 года, и в 1,5 раза меньше среднего многолетнего уровня.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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