Юнармейцы провели в Екатеринбурге познавательные соревнования «Россия в деталях»

В Екатеринбурге дети из «Юнармии» провели командные соревнования по интерактивной игре «Россия в деталях». 20 июня в Окружном Доме офицеров пошла первая из серии тематических летних игр. Как пояснили устроители мероприятия, 10 команд были сформированы из разных юнармейских отрядов, дислоцирующихся в Екатеринбурге, Реже, Белоярском, Ревде, Березовском, Богдановиче. По мнению начальника штаба свердловских юнармейцев Елены Харитоновой, коллективные игры помогают выстроить взаимоотношения между сверстниками, сплотить их командный дух, дает возможность проявить свои способности в новой обстановке.

В ходе соревнований юнармейцы на скорость собирали деревянную карту страны из пазлов на время. Лучшей стала команда «Багратион» с результатом в 23 минуты. С разницей в минуту за ней финишировали «Оптимисты» и «Победа». Остальным на сбор карты потребовалось и чуть более получаса.

Непростым для участников стал и второй этап с викториной на знание истории и географии России. Даже наставники команд и приглашенные гости не были 100% точны в своих вариантах ответов.

Инициаторами проведения игры стали Свердловское отделение движения «Русская мечта» и АНО «Азбука детского счастья». «Это знаковое событие – «Россия в деталях» теперь и в Екатеринбурге. Юнармейцы показали не только хорошие знания истории и географии нашей страны, но и образец дисциплины и командного духа», – отметил руководитель АНО Денис Артамонов.

«Цель нашего движения во главе с писателем Александром Прохановым – поддержать творческие инициативы, которые формируют патриотический дух, помогают осознать, что Россия – великая страна, которую нам надо любить и защищать», – подчеркнул руководитель свердловского отделения «Русской мечты» Вадим Дынин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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