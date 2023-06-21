«Свеча памяти» пройдет на «Екатеринбург Арене»

Сегодня вечером на «Екатеринбург Арене» пройдет ежегодная акция «Свеча памяти», посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Каждый год в ночь на 22 июня в разных городах России люди собираются в условленном месте, зажигают свечи и чтут память погибших минутой молчания.

Акция начнется в 22:00, а сбор участников – за час до старта. Войти на стадион можно будет через гейт № 5.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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