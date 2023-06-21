Все природные пожары на Урале локализованы

В Свердловской области локализовали все действующие лесные пожары.

При этом, как сообщает ДИП, непотушенными остаются очаги в Сосьвинском, Богдановичском и Гаринском районах. Борьбу с огнем ведут почти 250 человек.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на всей территории региона. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, как и пользоваться мобильным мангалом – даже у себя на даче.

Запрещено посещение лесов, в том числе на автомобилях. Исключение сделано лишь для граждан и сотрудников предприятий, деятельность которых связана с работой в лесах.

Тем, кто заметил лесной пожар, надо позвонить по телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112, или отправить фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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