Сегодня день летнего солнцестояния. Приметы и обычаи

Сегодня произойдет летнее солнцестояние. Это явление, когда Земля «смотрит» всем северным полушарием на звезду. Пик придется на 17:57 московского времени.

У многих народов день летнего солнцестояния считался началом лета. Славяне приурочивали к этому дню праздник Купалы, который отмечали 23 и 24 июня (по старому стилю). В собственно день летнего солнцестояния было принято собирать целебные травы, коренья и ягоды, а также росу, жечь костры. От кельтов пришла традиция поджигать колеса и пускать их с обрыва в воду, а еще – искать в лесу цветок папоротника, потому что нашедший получит богатство или исполнение желаний.

Современные эзотерики советуют в этот день «заряжаться» солнечной энергией, не участвовать в конфликтах, одеваться в одежду ярких цветов, проводить дома уборку, а также украшать пространство цветами или свежей зеленью.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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