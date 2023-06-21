У конкурса «Мисс Екатеринбург» впервые за 25 лет сменился директор

Светлана Петракова в этом году не будет принимать участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург» в качестве директора – он занималась этим последние 25 лет. О решении рассказала она сама. «После внимательного рассмотрения, я пришла к выводу, что мое участие в качестве директора больше не соответствует моим личным и профессиональным амбициям. Хочу выразить искреннюю благодарность всему организационному комитету, любимой команде и партнерам общегородского конкурса красоты. Горжусь возможностью поработать с такой талантливой и преданной командой, благодарна каждому из вас за ваше сотрудничество и поддержку», – написал Петракова.

При этом ранее стало известно, что в этом году сменилась команда, которая занимается проведением и организацией общегородского конкурса красоты. «Мисс Екатеринбург – 2023» проводят Вера Белоус и «Оргкомитет Строитель», которые занимаются форумом 100+ TechnoBuild и Днем строителя. Новая команда сообщила, что намеревается добавить конкурсу актуальности.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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