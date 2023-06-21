В День молодежи в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

В День молодежи, 24 июня, в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя в районе парка Маяковского.
Как сообщили «Новому Дню» в городской администрации, с 10:00 до 23:00 в магазинах не будут продавать алкоголь в границах улиц Луганской – Машинной – Щорса – Белинского – Декабристов – Сибирского тракта – Базового переулка.
ЦПКиО станет главной площадкой Дня молодежи. В парке будет организовано 8 тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, поэзии, международных отношений, смыслов и безопасности. Гостям предложат образовательные лекции, мастер-классы, чтение стихов и художественные номера.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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