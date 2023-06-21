В День молодежи в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

В День молодежи, 24 июня, в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя в районе парка Маяковского.

Как сообщили «Новому Дню» в городской администрации, с 10:00 до 23:00 в магазинах не будут продавать алкоголь в границах улиц Луганской – Машинной – Щорса – Белинского – Декабристов – Сибирского тракта – Базового переулка.

ЦПКиО станет главной площадкой Дня молодежи. В парке будет организовано 8 тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, поэзии, международных отношений, смыслов и безопасности. Гостям предложат образовательные лекции, мастер-классы, чтение стихов и художественные номера.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»