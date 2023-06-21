Екатеринбуржец отдал мошенникам 3,3 млн рублей

В Екатеринбурге сотрудник Федеральной пробирной палаты отдал мошенникам 3,3 млн рублей по известной схеме. Мужчине позвонил «дознаватель МВД», который рассказал уральцу, что кто-то пытается снять с его счета деньги, и переключил звонок на «сотрудницу подразделения финансового мониторинга ЦБ», которая сообщила, что кто-то пытается взять на имя пострадавшего кредиты, а заодно выведала у абонента сведения обо всех имеющихся у него банковских счетах и количестве сбережений. После в разговор включился «старший сотрудник службы безопасности ЦБ». Тот, в свою очередь, рассказал, что мужчине нужно закрыть вклады, снять с них деньги и переложить на счета регулятора. Наконец, к обработке уральца подключился уже четвертый мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, – он убедил собеседника создать единый лицевой счет. В итоге мужчина перевел мошенникам 1,6 млн рублей.

Но на этом звонившие не остановились – и убедили уральца, что кто-то собирается взять от его имени кредиты, поэтому ему надо взять такие же займы и отправить деньги на указанные счета. Так мужчина перевел мошенникам еще 1,7 млн.

После этого екатеринбуржца снова стали одолевать «сотрудники» разных «ведомств», и только тогда он понял, что его обманули.

«В настоящее время по факту хищения денежных средств следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», – сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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