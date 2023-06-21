В мэрии объяснили, зачем собирают фантики и окурки трактором (ВИДЕО)

В администрации Екатеринбурга объяснили, зачем собирают фантики, окурки и другой мелкий мусор, который сметают с тротуаров, тракторами. Такое практикуется, например, в Ленинском районе Екатеринбурга. Выглядит уборка пешеходных зон следующим образом: по тротуару идет дворник с метлой, заметая мусор в ковш трактора. При этом уличные урны опустошает другая спецтехника.

Инновационная уборка улиц

«В состав мобильной бригады входят: самосвал, трактор (1-3 единицы) и дорожные рабочие. Дорожные рабочие подбирают и сметают мусор в ковш трактора, после его наполнения трактор отвозит и сгружает мусор в самосвал. Соответственно, самосвал, после наполнения, сразу отвозит мусор на свалку. Такая технология уборки доказала свою эффективность в местах, где случайный мусор образуется в больших количествах. Данный вид уборки не требует складирования мешков с мусором на центральных улицах района», – объяснили в пресс-службе мэрии со ссылкой на службы благоустройства.

Отметим, что час работы трактора того же типа, что ездит за фантиками по тротуарам, стоит, в среднем, около 1000-1500 рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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