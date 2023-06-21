Екатеринбургская бизнесвумен подозревает экс-жениха Волочковой в мошенничестве

Предпринимательница из Екатеринбурга написала заявление на бывшего жениха известной балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, основателя бренда Family Dessert.

Екатеринбурженка дала ему в долг 1,5 млн рублей на развитие бизнеса – под проценты – еще в ноябре прошлого года. Но после нескольких платежей женщине-кредитору перестали поступать транши, она обратилась в полицию, сейчас по ее заявлению проводится проверка, уточняет Baza.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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