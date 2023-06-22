На ремонт уральских плотин потратят полмиллиарда рублей

В 2023 и 2024 годах в Свердловской области будет завершен капитальный ремонт на пяти плотинах. Это позволит в дальнейшем не допустить подтопления деревень и сел в период паводка. В общей сложности муниципалитетам на эти цели выделят 507,2 млн рублей.

В списке объектов, на которых уже начался капремонт – Верхнесергинское, Ургинское, Верхне-Выйское, Полевское гидротехнические сооружения, а также нижняя плотина на реке Тёплой в селе Горный Щит, сообщили в ДИПе. В 2024 году начнутся работы на Байкаловской и Верхне-Шайтанской плотинах.

В правительстве отмечают, что, например, капитальный ремонт Верхне-Туринского гидроузла позволил предотвратить подтопление домов, в которых проживают 252 человека, и избежать ущерба в размере 453,4 миллиона рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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