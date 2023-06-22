На строительном рынке «Академический» сгорели восемь павильонов

Сегодня рано утром в Екатеринбурге загорелся строительный рынок на улице Амундсена. Горение было ликвидировано за час, огнем уничтожено восемь павильонов. Пострадавших нет.

«В 06:08 поступило сообщение о пожаре на улице Амундсена. На площади 300 квадратных метров горели торговые павильоны и материалы на территории строительного рынка. Пострадавших нет. В 06:47 пожар был локализован, в 07:11 открытое горение было ликвидировано. В ликвидации последствий пожара задействованы 4 единицы спецтехники, 13 человек личного состава», – сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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