В Академический вернули горячую воду, но не всем

В Академическом появилась горячая вода. Жители нескольких кварталов сообщили, что еще накануне в полночь содержимое кранов стало теплеть. Однако в некоторых домах до сих пор ее нет. к примеру, расстроены в Краснолесье – там ни намека на появление ресурса, в квартале Eleven тоже нет горячей воды, жильцы получили уведомление, что идут ремонтные работы, все наладится вечером.

Добавим, в Академическом идут опрессовки с отключением горячей воды, планово ресурс должны запустить 23 июня. В остальных районах города тоже проходят гидравлические испытания, но без отключения воды. Последний этап запланирован на 8-11 августа.

Екатеринбург, Марина Иванова

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