«Выпил «Тархун» и умер»: в родительских чатах снова ходит фейк-страшилка про погибшего мальчика

В школьных чатах Свердловской области вновь распространяют информацию о некоем мальчике, который выпил газировку «Тархун» и скончался от интоксикации. В региональном управлении Роспотребнадзора уверяют: это фейк, причем старый.

Страшная история распространяется, в частности, в чатах города Краснотурьинска. В сообщениях говорится, что в инфекционном отделении скончался мальчик, который до этого попил газировку «Тархун». Якобы у него подскочил билирубин, началась сильная интоксикация, спасти ребенка не удалось.

«Информация не соответствует действительности. Это фейк 2019 года – о нем уже не раз писал телеграм-канал «Война с фейками». Не пересылайте информацию из неизвестных источников, не способствуйте распространению вбросов», – прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

В аналогичных сообщениях, рассылаемых в родчатах, рассказывают также о пострадавших от шоколадок Milky Way, мармелада «Апельсиновые дольки» и других продуктов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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