Массовое ДТП в Екатеринбурге: столкнулись два автобуса и легковушки (ФОТО)

Массовое ДТП с участием автобусов случилось сегодня на улице Технической. Известно о пяти пострадавших.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, картина случившегося выглядит так: водитель ПАЗа маршрута 083 перестраивался и не уступил дорогу пазику маршрута 014. Автобусы столкнулись, после чего по инерции врезались в две находящиеся впереди легковушки. Сотрудники ГИБДД еще работают на месте, подробности и личности пострадавших уточняются. Движение по Технической затруднено.

Екатеринбург, Марина Иванова

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