В Екатеринбурге прозвучали сирены в память о начале Великой Отечественной войны

В Екатеринбурге ровно в 14:15 включились электросирены, которые непрерывно гудели около 30 секунд. Таким образом, город почтил память погибших в Великую Отечественную войну.

Напомним, акция «Минута молчания» прошла по всей Свердловской области. В День памяти и скорби на одну минуту останавливали наземный общественный транспорт и работу предприятий. На телеканалах ОТВ и «Четвертом канале» в этот момент показывали кадры исторической хроники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»