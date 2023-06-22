Депутат составил памятку для родственников пропавших без вести на СВО

Депутат Госдумы Максим Иванов опубликовал в соцсетях инструкцию для родственников военнослужащих, которые находятся в зоне СВО и перестали выходить на связь. Парламентарий объяснил, что надо делать и куда обращаться в таких случаях.

«Самое первое – это убедиться, что человек именно пропал без вести, а не оказался без связи ввиду особой оперативно-тактической обстановки в районе проведения СВО. Поэтому не надо паниковать. Необходимо выждать 4-6 недель с момента последней связи. Если более 6 недель человек не выходил на связь, то необходимо действовать по следующему алгоритму», – написал депутат.

1. Обзвонить горячие линии Минобороны:

8 (800) 100-77-07;

8 (495) 498-43-54;

8 (495) 498-34-46;

117;

122.

2. Если известно место службы пропавшего, то обратиться к командиру его войсковой части с копиями документов, подтверждающих родство, с просьбой предоставить информацию о последнем известном местонахождении, дате и статусе военнослужащего. Если войсковая часть подтверждает статус «пропавший без вести», нужно запросить выписку из соответствующего приказа.

3. Если статус «без вести пропавший» подтвержден, необходимо обратиться в военкомат по месту призыва и сдать материал для отправки на анализ ДНК (от прямых родственников – предпочтительнее мать, потом дети, отец).

4. По возможности найти сослуживцев, командира, свидетелей, которые видели военнослужащего последним. Собрать известную им информацию: при каких обстоятельствах пропал, кто находился вместе с ним и т.д.

5. Все собранные сведения (показания сослуживцев, данные из войсковой части) вместе с документами, подтверждающими родство, направить в адрес Главной военной прокуратуры и Минобороны России.

Контакты Минобороны России: https://letters.mil.ru/electronic_reception.htm

Контакты Главной военной прокуратуры: https://gvp.gov.ru/gvp/reception

6. Просматривать информацию в соцсетях с публикациями фото и видеоматериалов из плена для получения документального подтверждения возможного пленения военнослужащего.

7. Если с момента безвестного отсутствия военнослужащего прошло более 6 месяцев и есть подтвержденные сослуживцами, свидетелями, очевидцами, фото и видеоматериалами сведения о гибели, нужно обратиться с заявлением в адрес гарнизонного военного прокурора по месту нахождения войсковой части с заявлением об обращении в суд для установления факта гибели военнослужащего в судебном порядке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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