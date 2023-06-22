В Тагиле четверых детей держали в грязи и без присмотра. СКР начал проверку

Следователи Дзержинского района Нижнего Тагила начали проверку вопиющей ситуации: в доме на улице Энтузиастов мать регулярно оставляла четверых маленьких детей без присмотра. Малыши находились в антисанитарных условиях, за ними никто не следил, а в квартире не было даже батарей.

Сейчас детей забрали у матери и поместили в реабилитационный центр. Следователи устанавливают все обстоятельства.

«В рамках проверки будут выясняться все обстоятельства, которые могли способствовать данной ситуации, в том числе и то, в полном ли объеме органы системы профилактики проводили все необходимые мероприятия в отношении данной семьи на предмет своевременного выявления фактов детского неблагополучия. По итогам проверки следствием СК России будет принято процессуальное решение», – сообщает СУ СКР Свердловской области.

Тревогу подняли соседи неблагополучной семьи. Они сообщили паблику «Инцидент Нижний Тагил», что мать детей постоянно употребляет алкоголь и часто не ночует дома. «10 июня до прихода полиции дети всю ночь оставались одни. Это вызывает серьезные опасения по поводу их безопасности и благополучия. Дети вынуждены проживать в грязной, полуразрушенной квартире, не имея надлежащего ухода. Обратите внимание, на стенах квартиры даже нет радиаторов, они скручены, все пропили!» – сообщили подписчики.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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