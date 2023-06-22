В Свердловской области построят огромные теплицы за 20 млрд рублей

В Свердловскую область планирует зайти федеральный агропромышленный комплекс «Эко-культура», специализирующийся на выращивании овощей в защищенном грунте. Компания ведет переговоры со свердловским правительством о строительстве крупного тепличного комплекса на территории региона. Объем инвестиций оценивается в 20 миллиардов рублей.

Как сообщает департамент информационной политики, планируется строительство комплекса на площади 100 гектаров. Непосредственно теплицы займут, по оценкам производителя, 40 гектаров. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области уже подготовило список площадок для размещения комплекса и ведет переговоры с муниципалитетами.

Предполагается, что теплицы «Эко-культуры» будут снабжать свежими овощами жителей Свердловской области и регионы Сибири.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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