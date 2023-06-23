Энергетики: второго этапа опрессовок в Академическом не будет

В Академическом официально закончились опрессовки – в большинство домов воду дали еще накануне, последним подключали Краснолесье, но теперь и там все в порядке. Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе «Т Плюс», никаких проблем гидравлические испытания не выявили. Второго этапа опрессовок в районе не будет.

Добавим, в Академическом закрытая система теплоснабжения, проводить опрессовки без отключения горячей воды невозможно. В остальных районах города воду не отключают, но опрессовки проводят в четыре этапа. Следующие два запланированы на 18-21 июля и 8-11 августа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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