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Пятница, 23 июня 2023, 08:55 мск

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Свердловчанка продала квартиру, чтобы перевести мошенникам больше 20 млн

Жительница Свердловской области передала мошенникам больше 20 млн рублей, попавшись на популярную схему звонка «из органов», рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. 60-летней предпринимательнице, чей бизнес связан с торговлей головными уборами, позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. Он рассказал ей, что ее паспортные данные украдены, а с ее банковских счетов переводят деньги участникам террористических организаций. Поэтому звонивший порекомендовал женщине срочно закрыть все банковские вклады, пригрозив ей уголовной ответственностью – ведь с ее счетов якобы шли деньги запрещенным организациям.

Свердловчанка поверила мошеннику – в течение двух месяцев закрыла все свои счета, а деньги перевела на «безопасные», названные «силовиками». Всего около 14 млн рублей.

Затем мошенники убедили ее продать собственную квартиру, чтобы якобы изобличить подозреваемого в мошенничестве риелтора. Полученные от сделки деньги – 6,5 млн – она тоже перевела аферистам.

Полиция возбудила и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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