Мужская и женская команды УГМК выиграли чемпионат России по настольному теннису, финал которого прошел в Сочи.

Обе команды заняли первые места в регулярном чемпионате, поэтому в плей-офф начали выступление со стадии 1/2 финала. Полуфинальные и финальные матчи игрались из двух встреч.

Ранее ни одному клубу не удавалось выигрывать чемпионат России одновременно и мужской, и женской командой.

Женская команда в обоих матчах уверенно переиграла «МГФСО-Москву» со счетом 3:0, выйдя в финал на «Самарочку».

Судьба золота практически решилась в первом же матче. Ольга Воробьева, Элизабет Абраамян и Яна Носкова идеально провели свои матчи, уступив соперницам всего один сет. Поэтому когда Элизабет Абраамян в своей встрече повела со счетом 2:0, дальнейший исход игры был уже не столь важен. Но и ее теперь уже двукратные чемпионки страны довели до победы – 3:2.

Теннисисты УГМК в полуфинале встречались с одноклубниками из команды «УГМК-Элем». Обе встречи завершились со счетом 3:0. Для «Элема» и этот результат стал успехом – команда впервые выиграла бронзовые медали чемпионата.

В финале УГМК уже по традиции ждал «Факел-Газпром» из Оренбурга.

В первом матче Кирилл Скачков, Сюй Ченьхао и Томислав Пуцар пошли по стопам женской команды, и также выиграли его со счетом 3:0, имея чуть хуже разницу по сетам – девять выигранных против четырех проигранных.

Во втором матче игру начали Кирилл Скачков и Квадри Аруна. Скачков сумел забрать только одну партию, легионер «Факела» выиграл 3:1.

Следом к столу вышли Андрей Гачина и Александр Шибаев. Гачина повел со счетом 2:0, но затем отдал Шибаеву одну партию. В третьем сете игроки сравняли счет до 10:10. Решающее очко, а значит и чемпионство, выиграл Гачина.

«Факел» скрасил поражение в премьер-лиге победой в матче – 3:2.

Таким образом, сезон 2022-2023 завершился для Клуба настольного тенниса УГМК с тремя кубками – двумя золотыми и одним бронзовым.

Екатеринбург, Елена Васильева

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