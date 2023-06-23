В Екатеринбурге появился консул Казахстана

В Екатеринбурге приступил к работе генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков. Открытие генерального консульства в городе планируется в рамках международной выставки «Иннопром».

«Переговорный процесс с казахстанской стороной шел уже давно. Я искренне рад, что министерству международных и внешнеэкономических связей при поддержке губернатора Свердловской области удалось добиться создания казахстанского консульского учреждения именно в Свердловской области. Это позволит активизировать и бизнес-контакты Свердловской области с Казахстаном, и расширить культурное сотрудничество», – сообщил в соцсетях региональный министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин.

По словам чиновникам, Казахстан является вторым после Китая внешнеторговым партнером Свердловской области, товарооборот с которым устойчиво растет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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