Меломан заказал в Германии 50 пластинок 20 групп, но ошибся в таможенной декларации (ФОТО)

Необычный незадекларированный товар выявили екатеринбургские таможенники при досмотре посылки из Германии.

Как сообщает пресс-служба УТУ, уральский меломан заказал 50 виниловых пластинок рок-групп 1970-80-х гг., в том числе – Pink Floyd, Deep Purple, Queen, A-Ha, Status Quo, ZZ Top и еще 18 коллективов. Набор пластинок коллекционер оценил в 350 евро. К сожалению, он забыл вписать в таможенную декларацию альбом Exercise группы Nazareth.

Сейчас получателю грозит штраф и конфискация незадекларированного винила. Остальные 49 он получил.

Таможня напоминает, что в международных посылках беспошлинно разрешено пересылать товары общим весом не более 31 кг и стоимостью не более 200 евро. В противном случае получателю необходимо уплатить таможенную пошлину из расчета 2 евро за килограмм дополнительного веса или 15% от суммы превышения стоимости.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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