У жителя Волчанска конфисковали автомобиль за пьяное вождение

Житель Волчанска, пойманный второй раз пьяным за рулем, по решению суда лишился автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ночью 9 марта 2023 года сотрудники ГИБДД остановили машину ВАЗ-2115, которой управлял 33-летний Борис Лалилев. У водителя были явные признаки опьянения, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. Полицейские отстранили его от управления автомобилем, а затем выяснили, что Лалиев в январе 2023 года был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года за вождение в пьяном виде.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». В суде мужчина полностью признал свою вину. Карпинский городской суд приговорил Лалиева к 360 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2,5 года. В соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль ВАЗ-2115, принадлежащий обвиняемому, конфискован и в пользу государства.

Карпинск, Ангелина Сергеева

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