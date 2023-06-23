Половина молодежи готова в поисках работы уехать в другой регион. Моногорода просят помощи

Современная молодежь в значительно большей степени, чем старшие поколения, отличается трудовой мобильностью и готова к переездам. Однако у этого есть и обратная сторона: на периферии и в моногородах дефицит кадров растет с каждым годом, потому что молодежь уезжает, и без господдержки эту проблему не решить.

Эту проблему обсудили сегодня в пресс-центре «ТАСС-Урал» участники региональной сессии онлайн-марафона «Люди важнее технологий: как конкурировать за молодежь и выиграть».

Так, генеральный директор ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрий Платыгин рассказал о профессиональных ценностях молодых людей. По данным проведенных исследований, треть молодых людей ради получения работы готовы сменить профессию, 44% – отрасль, а половина – уехать в другой регион. При этом уровень заработной платы не всегда является основным приоритетом. Выпускники профессиональных учебных заведений ищут города с развитой социальной и культурной инфраструктурой, где комфортно не только работать, но и проводить досуг.

На Уралвагонзаводе уже много лет стараются создать все необходимые для молодых кадров условия. На предприятии заявляют, что они могут предложить привлекательную зарплату (на 50% выше средней по региону), меры соцподдержки, спортивную инфраструктуру. Но, как рассказала замдиректора УВЗ по персоналу Ирина Артамонова, всего этого недостаточно – людей не хватает. «Мы готовы обучать специалистов сами, но притока молодежи в наш моногород практически нет, а смертность в два раза превышает рождаемость. 80% одиннадцатиклассников уезжает из города», – поделилась она.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова заявила, что до 2030 года стране понадобится еще около 2,5 млн занятых. При этом каждый год учреждения СПО и ВПО выпускают по 1,4 млн человек, и доля выпускников со средне-профессиональным образованием уже превысила долю выпускников вузов. Там, где колледжи активно взаимодействуют с работодателями, можно наблюдать высокий процент трудоустройства по специальности. Но несмотря на это, в разных городах и регионах России сохраняется такая проблема, как дисбаланс в локализации трудовых ресурсов и потребности в них, поэтому рабочих рук не хватает.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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