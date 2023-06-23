В Екатеринбурге представили нового председателя Арбитражного суда Уральского округа

В уральском полпредстве представили вновь назначенного председателя Арбитражного суда Уральского округа Константина Беляева.

Заместитель полномочного представителя президента в УрФО Александр Калиберда поздравил Беляева с назначением и отметил, что в зону работы Арбитражного суда Уральского округа входят регионы с крепкой экономикой и большим количеством хозяйствующих субъектов. Качественное рассмотрение экономических споров между ними – залог их успешной работы и развития.

«Ответственное отношение и глубокое погружение в суть спора – главный принцип работы Уральского арбитража. Он обеспечивает законность и справедливость решений даже в самых сложных разбирательствах. Уверен, вы не только сохраните приверженность такому подходу, но и выведете работу Арбитражного суда Уральского округа на новый, еще более качественный уровень», – подчеркнул Александр Калиберда.

Константин Беляев был назначен на должность председателя Арбитражного суда Уральского округа указом президента от 10 мая 2023 года. До этого он работал председателем Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, а до 2018 года занимал пост заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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