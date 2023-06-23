Волонтеры ищут пропавшего мальчика

В Верхней Пышме полиция и волонтеры отряда «Прорыв» ищут 12-летнего мальчика Станислава Остякова. Его не видели уже две недели – с 10 июня.

На момент пропажи школьник был одет в зеленую футболку, темно-серые штаны, кроссовки с черными и белыми шнурками. Рост Станислава 150 см, у него голубые глаза, светлые волосы и плотное телосложение.

«Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в полицию по телефону +7 (34368) 5-43-44 или 112, либо к координатору поиска Надежде +79521303370», – сообщили в «Прорыве».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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