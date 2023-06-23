В СвЖД рассказали, какие животные чаще путешествуют поездами

По Свердловской железной дороге животные часто путешествуют без хозяев – в пресс-службе перевозчика отметили рост популярности услуги по доставке зверей без сопровождения в специальном багажном купе в закрытой клетке. «За 5 месяцев 2023 года перевезли в уральских поездах дальнего следования почти 2,5 тысячи домашних животных без сопровождения владельцев», – уточнили в пресс-службе железной дороги, отметив, что показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 12%.

Чаще других без хозяев на поезде путешествуют собаки и кошки, в этом году в багажном купе также ездили шиншиллы и лисы. За состоянием «пассажиров» во время поездки наблюдают проводники.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»