Уральский полпред призвал к спокойствию: только приказы главнокомандующего имеют легитимность

Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал обращение Владимира Путина. «Сегодня для страны нет ничего важнее победы. Достичь ее можно только одним способом: через единство. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации – значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы. Это значит предать Россию и ее граждан.

Сегодня как никогда важно предотвратить подобные явления. Вспомнить о наших истинных целях и стремлениях.

Сплотиться и не допустить распространения мятежа.

Напоминаю, что только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность.

Я призываю жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Помните: в единстве наша победа!», – сказал полпред.

Напомним, в ряде регионов России идеи контртеррористическая операция, направленная на подавление вооруженного мятежа, в котором принимают участие представители ЧВК «Вагнер». Владимир Путин назвал происходящее в специальном обращении к нации предательством интересов страны.

Екатеринбург, Елена Васильева

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