В Екатеринбурге не стали отменять массовые мероприятия

В Екатеринбурге не будут отменять массовые мероприятия. В парке Маяковского сегодня проходит празднование Дня молодежи. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, все культурные мероприятия проходят по плану.

На улицах нет усиленных патрулей и дополнительной охраны, сообщают очевидцы. Обстановка в городе спокойная.

Напомним, в нескольких регионах России отменили массовые мероприятия и перенесли школьные выпускные на другие даты. В Москве объявлен режим КТО

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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