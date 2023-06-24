В Екатеринбурге не стали отменять массовые мероприятия

В Екатеринбурге не будут отменять массовые мероприятия. В парке Маяковского сегодня проходит празднование Дня молодежи. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, все культурные мероприятия проходят по плану.
На улицах нет усиленных патрулей и дополнительной охраны, сообщают очевидцы. Обстановка в городе спокойная.
Напомним, в нескольких регионах России отменили массовые мероприятия и перенесли школьные выпускные на другие даты. В Москве объявлен режим КТО
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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