Из екатеринбургского метро уберут рекламу ЧВК «Вагнер»

На станции «Площадь 1905 года» в метро Екатеринбурга уберут рекламные баннеры ЧВК «Вагнер». Плакаты снимут сегодня ночью, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Рекламные материалы на платформе метрополитена были размещены всего неделю назад.

Очевидцы также сообщают, что реклама ЧВК «Вагнер» исчезла с мультимедийных экранов в центре города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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