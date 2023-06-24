Из екатеринбургского метро уберут рекламу ЧВК «Вагнер»

На станции «Площадь 1905 года» в метро Екатеринбурга уберут рекламные баннеры ЧВК «Вагнер». Плакаты снимут сегодня ночью, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Рекламные материалы на платформе метрополитена были размещены всего неделю назад.
Очевидцы также сообщают, что реклама ЧВК «Вагнер» исчезла с мультимедийных экранов в центре города.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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