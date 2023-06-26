В Екатеринбург скоро вернутся теплые дни

В Екатеринбурге снова холодно и пасмурно. Сегодня ожидается максимум +21 °C, среднесуточная температура будет всего 14 градусов, это на 3,6° ниже нормы. За сутки выпадет 5 мм осадков. Холодная погода установилась с 7 июня, но уже на этой неделе потеплеет.

«Во вторник более теплый воздух, распространяющийся по северной части антициклона, достигнет Среднего Урала. Ночь на вторник будет еще холодной, с вероятностью заморозков на почве в центральных и западных районах области. Днем температура воздуха превысит отметку +20 °C практически во всем регионе», – рассказал в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин, уточнив, что в Екатеринбурге до климатической нормы потеплеет в последние дни июня, а в первых числах июля будет даже жарче.

По данным метеоролога, завтра ожидается до +21 °C, затем потеплеет до +24. В четверг и пятницу будет +22…+23°, а в субботу +26 °C.

Екатеринбург, Марина Иванова

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