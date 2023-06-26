Академический снова встал в гигантские пробки на выезде

В выходные рабочие сузили проезд по улицы Серафимы Дерябиной до одной полосы в сторону центра. Сегодня утром жители Академического встали в огромнейшую пробку, которая растянулась от улицы Павла Шаманова до Бардина.

«Ехала в 6:30 утра. Уже были пробки огромные, хотя обычно в это время спокойно. В сторону центра на Дерябиной осталась одна полоса, это издевательство», – рассказала жительница района.

К 10 утра ситуация не изменилась. Судя по «Яндекс.Картам», автомобилисты попадают в затор еще в самом Академическом. Транспорт еле движется по Де Геннина от Шаманова. Далее пробка продолжается за пределами района – вплоть до пересечения Серафимы Дерябиной и Бардина. Ситуацию осложняют мелкие ДТП.

«До 10 августа будет закрыта нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, от дома № 43 по улице Серафимы Дерябиной до дома № 189ж по улице Волгоградской. Подрядчик – АО «Трест Уралтрансспецстрой». Движение закрыто в связи со строительством трамвайной линии в район Академический. Движение будет организовано по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной», – говорится на официальном сайте мэрии Екатеринбурга.

Добавим, что на том же участке до 10 августа закрыта улица Зоологическая на пересечении с Серафимы Дерябиной. Автобусы идут в объезд по Бардина, Волгоградской, из-за чего время в пути увеличилось почти вдвое.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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