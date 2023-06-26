Количество отравившихся курсантов института МВД выросло до 50

Более 50 курсантов Уральского юридического института МВД России обратились за медицинской помощью в связи с отравлением. Количество увеличилось по сравнению со вчерашним днем.

«Обратились за помощью более 50 человек. У всех легкая форма заболевания», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Напомним, накануне стало известно, что в институте МВД в Екатеринбурге произошло массовое отравление студентов. С симптомами кишечной инфекции вчера в больницы обратились около четырех десятков человек.

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку. Точное количество курсантов, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в течение двух-трех дней, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – уточнили в прокуратуре.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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