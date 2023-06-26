На Урале закрыли 500 сайтов, где продавали наркотики

Свердловские полицейские только за половину 2023 года отправили в Роскомнадзор порядка 500 заявок на закрытие сайтов, причастных к незаконному обороту наркотиков, сообщил «Новому Дню» врио начальника отдела по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Владислав Гусев.

По его словам, это постоянная работа, и даже закрытие такой крупной нелегальной площадки, как «Гидра», не снизило преступность в этой сфере – на ее место пришли новые сайты в даркнете.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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