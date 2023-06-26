Бизнесмена будут судить за создание помех работе журналистов

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга руководителя коммерческой организации будут судить за нападение на журналистов, которые хотели снять о нем сюжет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 1 февраля 2023 года сотрудники одного из информационных агентств приехали в офис бизнесмена, чтобы сделать репортаж о невыплате заработной платы сотрудникам. Сначала он требовал от них прекратить съемку, но журналисты сослались на ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». Тогда фигурант решил действовать силой. «Обвиняемый, применяя насилие, нанес телесные повреждения журналистам, а также уничтожил и повредил имущество, причинив ущерб на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – уточнили в прокуратуре. Бизнесмену грозит до 6 лет лишения свободы.

В СУ СКР добавили, что в отношении коммерсанта расследуется еще и уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». По версии следствия, в 2022-2023 годах он не платил работникам – пока потерпевшими по делу являются 17 человек, но, возможно, их станет больше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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