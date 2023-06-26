В Свердловской области продажи авто с пробегом выросли в три раза

В Свердловской области все чаще покупают подержанные автомобили. С января по май в регионе зарегистрирована 69 361 сделка по купле-продаже автомобилей с пробегом, что на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года и в 9 раз больше, чем сделок с новыми машинами.

Как сообщает «Открытие Авто» со ссылкой на данные сервиса «Автомаркетолог», в мае на долю автомобилей с пробегом пришлось 90% сделок. Было куплено 15 624 машин, в 1,7 раза выше, чем в мае прошлого года.

Топ-5 по итогам продаж подержанных авто за пять месяцев выглядит так:

Lada: 15654 автомобилей

Toyota: 5525 автомобилей

Hyundai: 3770 автомобилей

Volkswagen: 2998 автомобилей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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