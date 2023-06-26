Главный специалист банка отдала 2,5 миллиона рублей «брокерам» с сайта знакомств

В Екатеринбурге главный специалист одного из банков перевела 2,5 миллиона рублей лжеброкерам, с одним из которых познакомилась на сайте знакомств. Он обещал ей большую доходность от инвестиций в криптовалюту и иностранные акции, но в итоге перестал выходить на связь. Более 2,3 миллиона женщина взяла в кредит.

Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу, 35-летняя жительница города обратилась в полицию в выходные. Главный специалист одного из местных банков стала жертвой мошенников и написала соответствующее заявление в полицию.

Женщина рассказала, что месяц назад познакомилась на сайте знакомств с неким Антоном. Она ему рассказала, что изучает инвестиции и трейдинг, на что молодой человек поделился своими успехами на фондовом рынке. Онлайн он познакомил женщину с Павлом, который якобы может научить ее профессиональному трейдингу.

Павел написал екатеринбурженке в мессенджер и предложил помощь в инвестировании. Для начала женщина внесла 500 долларов на свою учетную запись в приложении, связанном с торговлей криптовалютами, с последующим выводом денежных средств на счет зарубежного брокера. Ее заверили, что очень скоро придут первые дивиденды, и действительно, неделю спустя вложения дали «прибыль». Тогда женщина внесла на тот же счет еще 100 тысяч рублей.

После этого Павел и Антон предложили сотруднице банка вложить деньги в прибыльные акции известного IT-бренда. Минимальная сумма вложений по этому лоту составляла, по их словам, 15 тысяч долларов. Таких денег у женщины не было, и она взяла кредит. Естественно, покупка акций происходила не в приложениях официальных брокеров. Женщине прислали ссылку на адрес пользователя, который якобы занимается обменом наличных на криптовалюту, после чего потерпевшая лично встретилась с этим мужчиной в одном из бизнес-центров и отдала ему более миллиона рублей. Мужчина заверил, что деньги поступят на счет потерпевшей, после чего женщина «открыла сделку» по покупке акций.

После этого Павел предложил еще один способ заработать: вложиться в позиции с доходностью 150%. Купить данные лоты можно было минимум за 11 тысяч долларов. Женщина согласилась и взяла еще один кредит на 900 тысяч рублей. По той же схеме она «обменяла» деньги на крипту. Далее в ходе проведения торгов потерпевшая якобы повысила свой доход до 70 тысяч долларов и захотела вывести наличные. Она оформила заявку на вывод 32,5 тысячи долларов, но «представитель брокера» запросил 13% налог за вывод. Женщина снова оформила кредит на 366 тысяч и снова отдала деньги криптомошенникам.

«Через некоторое время потерпевшая решила зайти в приложение, но ее личный кабинет был заблокирован, а переписка в мессенджере с Антоном, Павлом и представителем брокера была удалена, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил порядка 2,5 млн рублей (142 тыс. – личные, 2,3 млн – кредитные), – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению».

Сама сотрудница банка рассказала, что, конечно, слышала о подобных мошшеничествах, но на нее оказали психологическое давление.

Полиция Екатеринбурге предупреждает граждан: не выполняйте указания незнакомцев, особенно связанные с деньгами. Остерегайтесь предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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