В июле на Уралмаше перекроют две улицы

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в июле временно закроют движение на двух улицах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты ЕМУП «Городской транспорт» будут работать на улице Старых Большевиков, здесь отремонтируют трамвайные пути. Сначала, с 8 по 10 июля, закроют движение по перекрестку улиц Старых Большевиков и Красных Командиров. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Войкова, Шефской, Лобкова, Старых Большевиков, Кобозева и Стачек.

Затем, с 15 по 17 июля, будет закрыто движение по перекрестку улиц Старых Большевиков и Войкова. Объезд будет организован по улицам Шефской, Красных Командиров, Стачек, Старых Большевиков и Фрезеровщиков.

Далее, с 22 по 25 июля, закрытыми окажутся перекрестки улиц Старых Большевиков и Кобозева, а также Старых Большевиков и Лобкова. Автомобилисты смогут проехать по улицам Шефской, Энтузиастов, Войкова, Стачек, Красных Командиров и Старых Большевиков.

На время ограничения движения трамваи № 2 и № 25 по улице Старых Большевиков от конечной станции «Фрезеровщиков» до остановки «Энтузиастов» в обоих направлениях ходить не будут.

С 17 по 22 июля специалисты АО «Екатеринбурггаз» закроют движение транспорта в районе дома № 127 по улице Победы. Здесь будут прокладывать газопровод низкого давления. Схема движения общественного транспорта не изменится. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Народного Фронта, Никитина, Молодежи и переулку Кольцова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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