Женщина отсудила у «М.Видео» 115 тысяч за бракованную стиральную машину

Жительница Первоуральска добилась от магазина «М.Видео» крупной выплаты за некачественную стиральную машину. В этом ей помогли сотрудники Роспотребнадзора.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в сентябре 2022 года женщина купила в магазине «М.Видео» (ООО «МВМ») стиральную машину Haier WM HW60-BP12929A за 35 тысяч рублей. Вскоре оказалось, что в машине есть серьезный дефект: она протекала во время стирки. Покупательница дважды обращалась в сервисный центр для проведения ремонта, а позднее – к продавцу с требованием замены некачественного товара.

Так как ее требование не было исполнено, она направила в магазин претензию о расторжении договора купли-продажи, возврате уплаченных денежных средств, убытков и неустойки за нарушение срока удовлетворения требований потребителя. На претензию магазин также не отреагировал.

Тогда женщина обратилась в Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области с просьбой о подаче искового заявления в суд в ее интересах.

Мировой судья взыскал с магазина стоимость товара, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф – всего на сумму более 115 тыс. руб. Судебное решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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