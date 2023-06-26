Воришки украли игрушки и презервативы из секс-шопа (ВИДЕО)

Накануне двое парней ограбили секс-шоп. Произошло это на Малышева, 103/1. Владелец магазина Петр Медведев рассказал «Новому Дню», что денег ребята не нашли, так как их забирают при закрытии смены. Это не первая кража, как оказалось.

Кража из секс-шопа

На кадрах видно, что двое молодых парней ворвались в торговую точку, на их лицах были маски, которые злоумышленники сделали из одежды. С собой они прихватили следующий улов: две резиновые попы, насадки на пенисы и презервативы. Предварительный ущерб – 40 тысяч рублей, но это без испорченной техники, дверей и разбитых окон. Владелец магазина обратился в полицию. «Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 1 УМВД России по г. Екатеринбургу. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, устанавливается ущерб, причиненный торговой точке. По результатам будет принято обоснование процессуальное решение.УМВД России по г. Екатеринбургу напоминает, что за данные преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы», – рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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