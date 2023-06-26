Цены на зарубежные туры выросли, аннуляций на российский юг нет: как туррынок отреагировал на субботний марш

Уральский туррынок спокойнее столичного отреагировал на субботний марш ЧВК «Вагнер» в направлении Москвы. По словам агентов, самым неприятным последствием стал рост курса валют, из-за чего подорожали зарубежные туры. Но в течение недели стоимость вернется к обычной для высокого сезона, уверены эксперты.

Опрошенные «Новым Днем» представители туркомпаний рассказывают, что туристы в субботу реагировали на происходящее по-разному.

«Всегда есть тревожные туристы, которые при любом внешнем негативном событии начинают писать в мессенджеры, узнавать, что будет и как. В этот раз такие тоже были. В основном, те, кто планировал в ближайшие дни вылетать в Сочи и Краснодарский край. Но реальных аннуляций не было, – рассказала турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова. – Те, у кого забронированы Турция и Египет, но еще не внесена оплата, переживали, что цена туров сильно взлетит. Мы действительно видим, что курс евро и доллара у туроператоров повысился. Поэтому туристы ждут, надеются, что курс еще опустится».

Директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева говорит, что на этот раз уральцы отнеслись довольно спокойно: «Мы далеко от Москвы. Массового желания покинуть страну не было, как это было в сентябре 2022-го. Могу отметить только легкие волнения по поводу курса валют».

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что рынок придет в норму уже к середине текущей недели. «Мы фиксировали резкий рост спроса на вылеты в страны СНГ или дальнего зарубежья, но он был кратковременным, ситуация быстро успокоилась. Кроме того, рост курса валют вызвал нервозность, потому что туры подскочили в цене. Но думаю, к середине недели ситуация нормализуется. Будет рутинная для лета работа: с бронированиями, отсутствием аннуляций и так далее. Стоимость авиаперелета тоже скоро будет обычной для конца июня – начала июля», – прокомментировал Михаил Мальцев.

Напомним, во время «марша Пригожина» 24 июня в Москве резко выросли цены на авиабилеты по международным направлениям. Туроператоры фиксировали большой объем вопросов об аннуляции туров на российский юг.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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