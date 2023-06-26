Сотрудникам «Уральских авиалиний» подняли зарплату

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подняла своим сотрудникам зарплату, сообщили в пресс-службе перевозчика. Все 3600 работников – наземных служб, технический и летный персонал, бортпроводники – будут получать больше уже со следующего месяца. Фонд оплаты труда вырос на 12%.

«Эффективные управленческие решения позволили нам сохранить стабильность работы в максимально сложных условиях, достигнуть роста основных операционных показателей и простимулировать работников», – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Прежде зарплату отдельных категорий сотрудников повышали в год 30-летия авиакомпании и в год 100-летия гражданской авиации России. Напомним, «Уральские авиалинии» в прошлом году вошли в десятку лучших работодателей Екатеринбурга. Компания вносит значительный вклад в доходную часть бюджета города за счет налогов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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