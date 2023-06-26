На Ботанике кто-то обстрелял окна высотки

Полиция расследует инцидент со стрельбой по окнам многоэтажки. Как сообщает Ural Mash, об инциденте сообщила жительница ЖК «Монблан на улице Крестинского, 35-а. Жильцы восьмого этажа нашли следы от пуль. Никто не пострадал, но о произошедшем было заявлено в полицию. Правоххранительи уже побывали на месте, обстоятельства – устанавливаются.

Жильцы «Монблана» отмечают, что такого рода инциденты для их района – не редкие.

Екатеринбург, Елена Васильева

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